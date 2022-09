Najwyższy czas na światłowód od Orange

Przyszłość teraz także w naszym domu

Główne arterie internetowe od dawna bazują na światłowodach. Technologia ta jednak upowszechniła się już na tyle, że dociera także pod przysłowiowe strzechy. Jest to usługa FTTH, czyli Fiber To The Home, bezpośrednie połączenie domu, mieszkania czy firmy z centralą operatora – bez żadnych przekaźników. To najprostsza, najkrótsza, najbardziej bezawaryjna droga, jaką można uzyskać nieograniczony dostęp do globalnej sieci. FTTH zadebiutowało w pierwszej kolejności głównie w dużych miastach. Jednak największy w Polsce dostawca tej usługi, czyli Orange, sukcesywnie zwiększał jej zasięg. Co roku znajdowały się w nim kolejne setki tysięcy gospodarstw domowych. Światłowód od tego operatora stopniowo objął miasta duże, potem średnie, a teraz jest również w wielu mniejszych miejscowościach. W takich miasteczkach i wioskach stabilny i tani dostęp do gigabitowego Internetu był kiedyś mrzonką. Dziś, w bardzo wielu miejscach jest rzeczywistością.