Najwyższa Izba Kontroli wszczyna kontrolę w sprawie majowych wyborów korespondencyjnych

- Klub Lewica składa zawiadomienie do prokuratury w sprawie premiera Mateusza Morawieckiego. Składa też wniosek do Najwyżej Izby Kontroli, aby sprawdzić, ile zostało wydanych pieniędzy na przygotowanie wyborów 10 maja - poinformował 7 maja Śmiszek. Dodał, że posłowie chcą sprawdzić, jak dużo wydano na organizację wyborów korespondencyjnych, z których ostatecznie zrezygnowano .

Ustawa trafiła do Senatu, który wykorzystał przysługujący mu czas na rozpatrzenie przedłożenia sejmowego do maksimum. Opozycja protestowała przeciwko terminowi wyborów, a także przyjętej formule. Także lider Porozumienia Jarosław Gowin uznał, że wybory prezydenckie nie powinny odbyć się w tym terminie. Mimo to, choć do końca nie było wiadomo, czy ustawa o wyborach korespondencyjnych wejdzie w życie, Poczta Polska rozpoczęła przygotowania do tej operacji.