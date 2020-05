Wybory prezydenckie 2020. Milionowe koszty zmiany kandydata PO: potrzebne nowe karty wyborcze

Państwowa Komisja Wyborcza, która ponownie została włączona do organizacji wyborów prezydenckich, szacuje koszt wydruku kart do głosowania na minimum 9 mln złotych - donosi portal onet.pl. Ta kwota może wzrosnąć ze względu na bliski termin możliwej elekcji oraz krótki czas na realizację wyborczego zamówienia.

Wybory 2020. "Konsekwencje powinny ponieść samorządy i Senat"

Wiceminister infrastruktury dodał, że "osoby odpowiedzialne za inne fragmenty procesu wyborczego" złośliwie go torpedowały i nie wypełniały swoich obowiązków. Wymienił w tym przede wszystkim: samorządy, które nie wydały danych wyborców Poczcie Polskiej (nie było wtedy odpowiedniej podstawy prawnej - red.) oraz Senat za "opóźnianie prac" (proces legislacyjny w Izbie wyższej wynosi 30 dni - red.). - To na tych podmiotach ciąży odpowiedzialność, że się one nie odbyły ze wszystkimi tego konsekwencjami - mówił polityk.