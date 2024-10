Najważniejsze wydarzenie dla regionu Mazowsza nadchodzi! Poznaj tegoroczny program

Znani eksperci, ważne tematy

Kto wystąpi na głównej scenie? Zacznijmy od doświadczonych samorządowców i osób decydujących o rozwoju regionu. To Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego i Mariusz Frankowski, Wojewoda Mazowiecki. Wśród gości nie zabraknie również przedstawicieli rządu Marcina Kierwińskiego, Ministra – członka Rady Ministrów, Magdaleny Roguskiej, posłanki na Sejm RP i Mirosława Różańskiego, senatora RP. W debatach wezmą też udział eksperci z różnych dziedzin, między innymi dr Karolina Małagocka z Akademii Leona Koźmińskiego, Dominika Lenkowska-Piechocka, prezeska organizacji Who Will Save The Planet oraz Beata Borucka, założycielka SilverTV.