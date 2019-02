Najpierw mróź, teraz ponad 10 stopni. To już koniec zimy?

Pogoda spłatała nam figla - na parę dni do Polski znów zawitała zimowa aura wraz z arktycznym mrozem. Teraz ma się to zmienić. Już w niedzielę termometry będą wskazywać dodatnie temperatury, a we wtorek zobaczymy nawet dwucyfrowe wartości.

Tak ma wyglądać pogoda we wtorek (ventusky)

Jak wynika z prognozy synoptyków z biura "Cumulus", niedziela zapowiada się pogodnie. Będzie słonecznie i bez opadów, w niektórych miejscach pojawią się zachmurzenia. Będzie cieplej! W ciągu dnia termometry wskażą od (+2) – (+4) st. C na wschodzie i południu kraju do (+7) – (+9) st. C w zachodniej Polsce. Chłodniej będzie na przedgórzu Karpat, tam od (-1) do (+1) st. C.

Z kolei w poniedziałek ładna pogoda będzie wyłącznie na zachodzie kraju. W centralnej i wschodniej Polsce będzie pochmurno i od czasu do czasu słabo, miejscami popada deszcz lub mżawka. W ciągu dnia termometry wskażą od (+3) – (+5) st. C w centrum i na wschodzie kraju do (+9) – (+11) st. C w zachodniej Polsce.

Z każdym dniem pogoda będzie coraz lepsza. We wtorek na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie i dość słonecznie. Jedynie w pasie od Podlasia przez Lubelszczyznę po Podkarpacie będzie się chmurzyć i okresami słabo popada deszcz lub mżawka. W ciągu dnia termometry wskażą od (+5) – (+8) st. C na wschodzie do (+11) – (+12) st. C na zachodzie Polski.

