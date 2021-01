Najnowszy sondaż. Powrót do szkół. Polacy ocenili decyzję

W sondażu SW Research dla rp.pl. zapytano, jak Polacy oceniają decyzję o powrocie dzieci z klas I-III do nauczania stacjonarnego. 44,6 proc. uznało, że to dobry pomysł. Negatywnie powrót dzieci do szkół oceniło 29,9 proc. ankietowanych.

- Pozytywny stosunek do tego postanowienia wyraża nieco mniej niż połowa kobiet i 42 proc. mężczyzn. Powrót najmłodszych dzieci do szkół popiera prawie 60 proc. respondentów między 25 a 34 rokiem życia i prawie co druga osoba o dochodach wynoszących od 3001 do 5000 zł - dodała Małgorzata Bodzon z SW Research.