Najnowszy sondaż. Polacy podzieleni ws. luzowania obostrzeń

United Survey przeprowadził sondaż dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". 33,7 proc. badanych chce utrzymania koronawirusowych obostrzeń na obecnym poziomie. 33,2 proc. to zwolennicy luzowania zakazów. Z kolei 23,2 proc. badanych wolałoby te obostrzenia zaostrzyć. Ponad 12 proc. ankietowanych nie ma natomiast w tej kwestii zdania.

Maseczki. Bartosz Arłukowicz zirytowany słowami Adama Niedzielskiego

Najnowszy sondaż. Jakie kolejne restrykcje?

W ramach badania zapytano również o to, "gdyby rząd musiał wprowadzić restrykcje w związku z rosnącą liczbą przypadków, jakie powinny zostać wprowadzone w pierwszej kolejności".

18,9 proc. respondentów nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie. 15,3 proc. wskazało odpowiedź "inne".

W poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski mówił w TVN24 o stosowanej w Europie strategii "dance and hammer" (taniec i młotek). Tłumaczył, że polega ona na "takiej walce z pandemią, że jak tylko można, to trzeba luzować, a potem oczywiście trzeba - w przypadku jakichś przyspieszeń - podejmować odpowiednie kroki. Czyli to jest cały czas takie balansowanie" - opowiadał Niedzielski.