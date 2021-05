Najnowszy sondaż. Polacy ocenili rząd PiS i samego Mateusza Morawieckiego

Z najnowszego sondażu CBOS wynika, że w maju do zwolenników gabinetu Morawieckiego należy 34 proc. ankietowanych. Oznacza to wzrost o 1 pkt proc. w stosunku do sondażu z kwietnia. 40 proc. badanych natomiast deklaruje się jako przeciwnicy rządu PiS. W tym przypadku w porównaniu do poprzedniego sondażu nie ma zmian. 21 proc. określa swój stosunek do rządu jako obojętny (spadek o 2 pkt proc.).