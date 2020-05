Najnowszy sondaż na temat koronawirusa bardzo niekorzystny dla Polski

Najnowszy sondaż. Polacy nieufni wobec informacji o koronawirusie

W stosunku do informacji na temat koronawirusa Polacy są wyjątkowo nieufni i pesymistyczni. Nie wierzymy praktycznie nikomu, podczas gdy mieszkańcy innych krajów świata, które wzięły udział w badaniu, największe zaufanie mają do lekarzy, później do rodziny i bliskich, a następnie do mediów i rządu.