Najnowszy sondaż. Jan Paweł II walczył z pedofilią?

Najnowszy sondaż. Jan Paweł II wiedział o pedofilii w Kościele? Mocny głos Polaków

Druzgocący sondaż WP dla Kościoła w Polsce. Zdecydowana reakcja Bartosza Ałukowicza

Najnowszy sondaż. Jan Paweł II a pedofilia. Ocena pontyfikatu zaskakuje

Bardziej krytyczny wobec wyniku najnowszego sondażu IBRiS jest ks. dr Piotr Studnicki. - Nie dziwię się, że Polacy uznają działania papieża za niewystarczające. Kiedy na to, co robił, patrzymy z dzisiejszej perspektywy, bogatsi o doświadczenia i wiedzę, to faktycznie można uznać, że robił za mało - tłumaczy dyrektor biura delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży i dodaje, że należy zwrócić uwagę na fakt, że to za pontyfikatu Jana Pawła II Kościół zaczął walczyć z pedofilią wśród duchownych.