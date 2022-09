"Najbrudniejszy lot w historii Ryanair". Nagranie hitem internetu

"Unikaj Ryanair"

Pasażer "najbrudniejszego lotu Ryanair w historii" umieścił swoje nagranie z apelem, by unikać lotów wymienionych tanich linii lotniczych. Krótki filmik pokazuje warunki, w jakich pasażerowie mieli odbyć swoją podróż. Według postu załoga linii poinformowała pasażerów, że samolot nie był sprzątany między lotami, co kłóci się z oświadczeniem wydanym przez rzecznika Ryanair, który dla "The Sun" powiedział, że "Nasze samoloty są czyszczone podczas każdego turnusu".