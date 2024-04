"Najazd". Szaleńcza akcja Ukraińców w Krasnohoriwce

Na nagraniu widać zgliszcza Krasnohoriwki. Do zajmowanych przez Rosjan budynków, a raczej tego, co z nich pozostało, podjeżdżają ukraińskie wozy opancerzone. Wysiadają z nich żołnierze, którzy pod ciągłym ostrzałem biegną i prosto w okna wrzucają ładunki wybuchowe, a następnie biegiem wracają do wozów.