Nagroda im. Jana Rodowicza „Anody” została ustanowiona przez Muzeum Powstania Warszawskiego w 2011 roku. Przyznawana jest spadkobiercom tradycji Powstańców Warszawskich, bohaterom czasu pokoju – którzy pomagają i uczą pomagać. Społecznikom, którzy zmieniają życie innych ludzi, oraz tym, którzy ryzykując własnym zdrowiem, ratują osoby w nagłej potrzebie. Nominowani do Nagrody, podobnie jak Jan Rodowicz „Anoda”, potrafią dostrzec potrzebujących i mają wiarę, że każdy, nawet mały krok w stronę dobra może zmienić świat. To honorowe wyróżnienie trafia do osób, które nie chcą być bierne. Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” przyznawane są w trzech kategoriach: „Całokształt dokonań” oraz nieograniczone wiekowo: „Akcja społeczna” (dzieło, inicjatywa) oraz „Wyjątkowy czyn”, w której Kapituła docenia odwagę ale i mądrość działania. Zachęcamy do współtworzenia Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”, do nagłaśniania działań osób nieprzeciętnych. Kandydatów do X edycji Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” można zgłaszać do 6 września 2021 roku.