Nadchodzi załamanie pogody. Silny wiatr może nam odciąć prąd

Dziś i jutro pogoda pokaże swoje złe oblicze. Niebo będzie zasłane stalowymi chmurami, spadnie sporo deszczu (możliwa jest krupa śnieżna), wiatr będzie powodował zniszczenia. Niewykluczone są pojedyncze burze.

Niebawem dostaniemy się pod wpływ stale pogłębiającego się niżu wtórnego (niże wtórne to prawdziwe paskudy), pędzącego w środowisku prądu strumieniowego, znad Skandynawii nad wschodni Bałtyk, sięgając Litwy i Estonii. Dzięki temu strumieniowi ciśnienie w oku niżu stale się obniża. Nad Atlantykiem natomiast od wielu dni zalega rozległy i mocny wyż. Różnica ciśnienia pomiędzy niżem a wyżem jest znaczna, a to oznacza silny i bardzo silny wiatr powodujący zniszczenia.

Największych porywów mogą spodziewać się mieszkańcy Pomorza oraz terenów górskich i podgórskich. Istnieje realna szansa, że porywy dojdą do 100 km/h. Na nizinach i w pozostałej części Polski wcale nie będzie lepiej. Porywy sięgające 90 km/h będą powodowały mniejsze lub większe zniszczenia. Wielu mieszkańców naszego kraju z powodu uszkodzeń sieci energetycznej będzie bez prądu. Niż to nie tylko większa różnica ciśnienia i wiatr, ale także sporo opadów. Takie ośrodki niosą ze sobą system frontów – jeden po drugim.

Podczas przechodzenia takiej linii zwiększa się ryzyko wystąpienia konwekcji, co w rezultacie może doprowadzić do powstania zjawisk burzowych. Burze i opady konwekcyjne mogą mieć charakter zorganizowany oraz liniowy, i to podczas tego drugiego wiatr w chwilowym porywie może przekroczyć 100 km/h. Takie linie szkwałowe doprowadzają do wielu błyskawicznych zniszczeń, a wiatr pojawia się nagle i niespodziewanie. Spadające dość szybko ciśnienie spowoduje stanowczy spadek koncentracji, co zaowocuje zwiększoną ilością zdarzeń drogowych, dlatego zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności podczas podróży samochodem.