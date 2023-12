Nadchodzi śnieżnobiała zima. IMGW prognozuje potężny spadek temperatur

Według wyliczeń modeli ECMWF (Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych), przedstawionych przez IMGW, w pierwszych dniach stycznia prognozuje się znaczne ochłodzenie i spadek temperatury poniżej 0 stopni Celsjusza w ciągu dnia, co oznacza, że będziemy mieli do czynienia z termiczną zimą i to na obszarze całej Polski. Nocą przewiduje się silny mróz, a wszystko to w towarzystwie opadów śniegu.