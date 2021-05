MZ: zwolniło się 18 tys. terminów szczepień

W ramach trwającej od soboty do poniedziałku akcji "Zaszczep się w majówkę", każdy z aktywnym e-skierowaniem mógł zgłosić się do jednego z szesnastu mobilnych punktów i przyjąć jednodawkowy preparat firmy Johnson & Johnson. Nie była do tego wymagana dodatkowa rejestracja.

Koronawirus w Polsce. Andrusiewicz: każdy ma prawo wybrać punkt szczepień

Rzecznik MZ był też pytany o doniesienia o tym, że mieszkańcy większych miast, takich jak Warszawa czy Kraków, często by zaszczepić się wcześniej, muszą jeździć do innych ośrodków.

- Jeśli patrzę do systemu na możliwość umówienia się na wizytę szczepienną w Warszawie to chociażby szczepienie AstraZenecą możliwe jest. Jeżeli ktoś decyduje się na zaszczepienie inną szczepionką (...), to jedzie do Białegostoku - powiedział.