Muzyka popularna. Najbardziej wyczekiwane koncerty 2018/2019

Wszystkich wielbicieli muzyki popularnej czekają niesamowite koncerty. Jeszcze 2018 roku zagra wiele gwiazd, które od lat nie były widziane w naszym kraju, a rok 2019 przyniesie mnóstwo niespodzianek. Na jakie wydarzenia warto się wybrać?

(Materiały prasowe, Fot: mat. prasowe)

Koncerty - listopad 2018

Choć listopad dobiega końca, wcale to nie oznacza, że nie możemy już liczyć na doskonałe widowisko. 25 listopada rozpoczyna się trasa Agnieszki Chylińskiej, która promuje najnowszy album “Pink Punk”. Krążek szturmem podbił serca nie tylko fanów wokalistki. Chylińska rozlicza się na nim z wieloma bolącymi kwestiami. Mamy powrót do rockowych korzeni, ale nie brakuje również ballad. Z pewnością warto posłuchać na żywo, zwłaszcza, że Agnieszka Chylińska jest naprawdę w formie. Bilety na koncert dostępne w cenie od 69 zł. Trasa obejmie m.in. takie miasta, jak: Poznań, Łódź, Warszawa, Gdynia, Olsztyn.

28 listopada swoją trasę rozpocznie także zespół Bajm. Widowisko odbędzie się z okazji 40-lecia zespołu. Beata Kozidrak z muzykami odwiedzi m.in. Trójmiasto, Wrocław, Kraków, Katowice, Toruń, Szczecin, Poznań, Łódź oraz Warszawę. Bilety na koncert Bajm dostępne są w cenie od 79 zł. To wydarzenie, którego nie można przegapić!

Grudzień 2018 - koncerty muzyki popularnej

2 grudnia w Krakowie wystąpi Natalia Sikora. Wokalistka zaprezentuje największe przeboje Janis Joplin oraz kompozycje autorskie z płyty, która ukaże się na wiosnę 2019 roku. Jej tytuł to „Ailatan”. Bilety na koncert Natalii Sikory można kupić od 35 zł.

Wśród topowych koncertów grudnia 2018 znajduje się ten Krzysztofa Cugowskiego. Artysta wraz z zespołem Mistrzów wystąpi 3 grudnia w Klubie Forty Kleparz w Krakowie. To doskonała okazja do tego, by posłuchać najbardziej charyzmatycznego wokalu na żywo. Bilet na koncert można kupić od 70 zł.

7 grudnia w Poznaniu wystąpi Daria Zawiałow. Autorka przeboju „Malinowy Chruśniak” podbiła serca polskich słuchaczy. Pora przekonać się o tym, jak czaruje na żywo. Będzie to możliwe w poznańskim klubie Tama. Bilety do nabycia za 55 zł.

Muzyka popularna - koncerty w styczniu 2019

Długo wyczekiwany koncert Toma Odella odbędzie się 25 stycznia w Tauron Arena w Krakowie oraz 26 stycznia na warszawskim Torwarze. Bilety będą do nabycia od 135 złotych. Artysta zadebiutował w 2012 roku, wydając EPkę „Songs from Another Love”. Doskonale została ona przyjęta zarówno przez krytyków, jak i słuchaczy. Tom Odell zdobył prestiżową nagrodę BRITs’ Critics’ Choice Award i odtąd jego kariera potoczyła się naprawdę szybko. Z pewnością jest to artysta, którego warto usłyszeć na żywo.

25 stycznia w warszawskim klubie Proxima wystąpi brytyjski zespół You Me At Six! Bilet będzie do nabycia w cenie 89 zł. Zespół ma na swoim koncie pięć krążków, a wśród najważniejszych utworów znajdują się: "Save It For The Bedroom" czy "Kiss and Tell". To doskonały wybór dla wszystkich wielbicieli alternatywnego rocka.

Najlepsze koncerty - luty 2019

Uwielbiany w Polsce zespół Years&Years ponownie zagra koncert w naszym kraju. Artyści inspiracji do swojego najnowszego albumu szukali w rozmaitych zakątkach świata. Bez wątpienia warto posłuchać nowoczesnych, ciekawych brzmień na żywo. Jak podkreślają artyści, czerpali z dorobku takich sław, jak David Bowie, Prince czy Lady Gaga. Warto to usłyszeć na koncercie Years&Years! Bilet do nabycia od 139 zł.

19 lutego na warszawskim Torwarze wystąpi Bastille. Zespół do swoich największych inspiracji zalicza Reginę Spektor, Björk, Bon Ivera czy Kate Bush. Polska publiczność pokochała Bastille za „Pompeii”, „Flaws”, „Laura Palmer” i „Things We Lost In Fire”. To dlatego w naszym kraju krążek zespołu szybko pokrył się platyną. Bilet na koncert Bastille do nabycia od 139 zł.

Marzec 2019 - muzyka popularna - koncerty

9 marca w warszawskim klubie Progresja wystąpi Jess Glynne. Artystka znana jest z utworu “Rather Be” nagranego wraz z zespołem Clean Bandit. Teraz warto posłuchać większej liczby utworów z jej dorobku i to na żywo! Bilety na koncert Jess Glynne dostępne są w bardzo atrakcyjnej cenie - 105 zł.

24 marca 2019 jest ważną datą dla wszystkich fanów Andrzeja Piasecznego. Wokalista wystąpi w Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek w Katowicach. Piaseczny od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, a niemal każda jego piosenka staje się przebojem. Do tych uwielbianych przez publikę należą m.in. „Imię deszczu”, „Niecierpliwi”, „Prawie do nieba”, „Chodź, przytul, przebacz”, „Rysowane Tobie”, czy „Śniadanie do łóżka”. Bilet na koncert Andrzeja Piasecznego można kupić za 59 zł.