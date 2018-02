"Mszy nie będzie, zmarły wypisał się z religii." Będzie kara dla bezdusznego księdza z Załubic

Biskup Romuald Kamiński spotkał się z rodziną i przeprosił za skandaliczne słowa, jakie padły podczas pogrzebu15-letniego Michała. Proboszcz parafii w Załubicach koło Radzymina, nie tylko odmówił mszy świętej podczas pogrzebu, ale skrytykował zmarłego nastolatka.

Przypomnijmy, że podczas ceremonii pogrzebowej 15-latka, proboszcz oświadczył wiernym, że nie powinno być mszy świętej. - Powinienem zacząć dzisiejszy obrządek nie w kościele, a na cmentarzu. On nie chodził na religię, czym doprowadził do publicznego zgorszenia. Co gorsza, namawiał innych by tak postępowali. Skoro wypisał się z wiary, to nie jest naszym parafianinem - pouczał nad trumną proboszcz z Załubic. Słowa wzburzyły zebranych w kościele i sprowokowały awanturę nad trumną zmarłego chłopaka.