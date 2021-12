"Możesz dopuścić się zdrady". Zamawiałam przyszłość jak nową kieckę

- Pochodzę z rodziny katolickiej. Ciotka do tej pory twierdzi, że przez tarota mam problemy w życiu. Odpowiadam, że i bez kart je miałam. Gdy odwiedzałam rodzinę, na stole, niby przypadkiem, zawsze leżała książka o tym, że tarot to zagrożenie duchowe. Dla mnie liczy się intencja. Jeśli ktoś mnie traktuje jak nawiedzoną, to co mogę zrobić? Z nożem nie chodzę, nikogo nie zabiłam. Ludzie sami do mnie przychodzą, każdy świadomie wybiera czy chce coś usłyszeć od kart - mówi Nashia z lekką irytacją.