Motorniczy zasnął i wjechał w kamienicę. Prokuratura z Poznania umorzyła śledztwo

Przyczyną umorzenia postępowania ws. wykolejenia tramwaju jest to, że nie doszło do nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu. Tramwaj wykoleił się na skrzyżowaniu w centrum Poznania i wjechał w witrynę sklepową.

Jak ustaliła prokuratura, motorniczy chwilę przed wjechaniem w kamienicę zasnął za drążkiem sterującym tramwajem. To spowodowało, że wjechał na skrzyżowanie z dwa razy większą prędkością, niż powinien. W tamtym miejscu obowiązuje ograniczenie prędkości dla tramwajów do 15 km/h.

Prokuratura: nie doszło do katastrofy wielkich rozmiarów

Śledczy ustalili, że na skutek wykolejenia tramwaju nie doszło do poważnego narażenia zdrowia i życia wielu osób lub mienia. Inspektor nadzoru budowlanego nie stwierdził naruszenia konstrukcji budynku, w który wjechał tramwaj. Straty oszacowano na łączną kwotę 75560 zł, co w rozumieniu przepisów kodeksu karnego nie jest to mieniem w wielkich rozmiarach.