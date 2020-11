Morska Stocznia Remontowa Gryfia na sprzedaż. Apel radnych do premiera

Morska Stocznia Remontowa Gryfia na sprzedaż

Należąca do Skarbu Państwa Morska Stocznia Remontowa Gryfia sprzedaje swoje nieruchomości. Władze zakładu proponują zatrudnionym w nim osobom, by te dojeżdżały do pracy do Szczecina. Dla pracujących w Świnoujściu jest to ponad 100 kilometrów do pokonania.