"FAZ": Monarchie Zatoki Perskiej coraz bliżej Chin i Rosji

Reakcje bogatych w ropę krajów Zatoki Perskiej wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę ujawniły to, co narastało w ostatnich latach. Dawni sojusznicy dystansują się do Stanów Zjednoczonych. Przez dziesięciolecia uważano za oczywiste, że najważniejsi sojusznicy Zachodu w świecie arabskim zwiększą wydobycie ropy naftowej, gdy jej cena gwałtownie wzrośnie. Ale tak już nie jest - czytamy na łamach "Frankfurter Allgemeine Zeitung".