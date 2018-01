Mocne słowa pod adresem Tuska i Kaczyńskiego. Minister się tłumaczy

"Donald Tusk i Jarosław Kaczyński wspólnie ponoszą odpowiedzialność za przerwanie ciszy i zgody narodowej po 10 kwietnia 2010 r." - pisała w 2014 roku dzisiejsza minister przedsiębiorczości i technologi Jadwiga Emilewicz. Dziś tłumaczy, że tekst powstał "w dużych emocjach".

Podkreśliła, że "to, co jest podstawowym przesłaniem tego tekstu, jeśli się w niego wczytamy dobrze, to to, że tragedia smoleńska była największą tragedią polskich elit jaka wydarzyła się na pewno po '89 roku, a również zapewne w drugiej połowie XX wieku".

- Straciliśmy tam wielu przyjaciół, ja straciłam osobiście bardzo bliską mi osobę w tym samolocie i to, co dla mnie było najistotniejsze po tej tragedii, to to, aby silne państwo było wyjaśnić przyczynę tego, co się tak naprawdę wydarzyło; dlaczego tyle osób z elity politycznej, intelektualnej musiało w Smoleńsku zginąć - tłumaczyła Emilewicz.