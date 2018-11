Mocne słowa o Lechu Wałęsie w studiu TVP Info. Jest żądanie przeprosin

"Kanalia", "bestia w ludzkim ciele" - takie słowa pod adresem byłego prezydenta padły w czwartek w programie "Minęła 20" w TVP Info. Zareagował Instytut Lecha Wałęsy. Chce przeprosin i zadośćuczynienia.

"Kanalia", "bestia", "degenerat"

- Dla mnie człowiek, który donosił za pieniądze na swoich kolegów po masakrze na Wybrzeżu roku 70, jest zwykłą kanalią. Agent Bolek, który nigdy się nie przyznał do popełnionych przez siebie łotrostw przeciwko swoim kolegom, przeciwko Polsce, przeciwko narodowi. To człowiek, który jest kłamcą. Kasta sędziowska i totalna opozycja traktują Wałęsę jako swój relikt. To jest ich relikt zaprzaństwa, kłamstwa, przestępczości. Oni zawsze będą tego reliktu bronić. To jest ich relikt, to nie jest relikt Polaków - mówił Majdzik.