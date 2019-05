Mocne kazanie na Wawelu. Abp Jędraszewski uderzył w polityka opozycji

Podczas mszy w intencji ojczyzny w katedrze wawelskiej metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski apelował o wzniesienie się ponad indywidualizm i osobiste korzyści na rzecz dobra narodu. Duchowny nawiązał również do niedawnej wypowiedzi byłego premiera Marka Belki.



- To dramat, który odnosi się do Polski jako do naszego dobra wspólnego, w wymiarze zewnętrznym. Spór o miejsce suwerennej Polski w ramach Unii Europejskiej, zwłaszcza spór dotyczący tego, jaki mamy przyjąć - jako Polska - wymiar ideowy i moralny, a także polityczny i ekonomiczny, w którym ma żyć i rozwijać się Polska - powiedział abp Jędraszewski podczas homilii.