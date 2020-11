Mjr Lucjan Deniziak nie żyje. Żołnierz Armii Krajowej miał 94 lata

"Niektórzy z nas polegli w walce, ale mieliśmy świadomość, że nasza postawa i miłość do ojczyzny ma i będzie miała istotny wkład w kreowanie rzeczywistości" - cytuje fundacja słowa Lucjana Deniziaka na swoim profilu na Twitterze.

Mjr Lucjan Deniziak nie żyje. Powstaniec miał 94 lata

Major Lucjan Deniziak urodził się w 1926 roku w miejscowości Wojtkowice. W 1943 roku został zwerbowany do Armii Krajowej, gdzie do połowy roku 1944 pełnił funkcję łącznika w rejonie Białystok - Grodno - Lida.

Od 1945 roku służył w 5. Wileńskiej Brygadzie AK, następnie w 3. Wileńskiej Brygadzie NZW. Uczestniczył w bitwie pod Gajrowskimi. 21 października 1947 roku został zatrzymany podczas przenoszenia tajnej poczty i trafił do aresztu w Ciechanowcu, gdzie był brutalnie przesłuchiwany. Skazano go na 8 lat więzienia.

"Władzy zależało przede wszystkim na złamaniu grzbietu inteligencji, bo to ona jest siłą przewodnią rewolucji. Nie miałem wątpliwości, że byli to okupanci, a nie wyzwoliciele. Ich pierwszym zadaniem było stworzenie silnego aparatu bezpieczeństwa i wywiadu. Swoich szpicli mieli nawet wśród byłych żołnierzy AK, których pozyskali do współpracy" - mówił Mjr Lucjan Deniziak, cytowany na stronie Wojsk Obrony Terytorialnej.