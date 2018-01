Ministrowie dowiedzą się o dymisjach? Byliśmy przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów

We wtorek ma dojść do rekonstrukcji rządu. Ale już w poniedziałek m.in. minister cyfryzacji Anna Streżyńska pożegnała się ze swoimi pracownikami. Czy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów były przekazywane informacje o dymisjach? Na miejscu sprawdzał to nasz reporter Kamil Sikora.