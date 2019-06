Ministerstwo sprawiedliwości ochroni seniorów. Przed oszustami i lichwą

60 milionów złotych – taką sumę straciły w ubiegłym roku osoby starsze, okradzione metodą „na wnuczka”. Ministerstwo sprawiedliwości chce temu zapobiec. Pomóc ma w tym kampania „Bezpieczni 60 plus”.

Osoby starsze to jedne z najczęstszych ofiar przestępstw. Są oszukiwane przez telefon – metodą „na wnuczka” czy „na policjanta”, kiedy sprawcy usiłują wyłudzić w ten sposób często oszczędności całego życia takiego seniora.

Oszuści pukają również do drzwi. Podają się za akwizytorów, pracowników gazowni, wodociągów albo telekomunikacji. Celem tych wizyt jest np. namówienie niczego niepodejrzewającej osoby na zaciągnięcie niekorzystnej pożyczki, która rujnuje jej dobytek.

– Wykazują większą ufność, otwartość, empatię i zaufanie. Starzenie się ma związek ze zmianą stanu zdrowia, mniejszą sprawnością społeczną czy gorszą pamięcią. Dotyczy to głównie osób powyżej 70. roku życia, które w dodatku mają mniejsze rozeznanie w problematyce prawnej. Zwłaszcza w dużych miastach wiele gospodarstw domowych prowadzą samotne starsze osoby, co rozzuchwala sprawców – tłumaczy Maciej Zdziarski, prezes zarządu Instytutu Łukasiewicza.

Program „Bezpieczni 60 plus ”, powołany w celu zapobiegania przyczynom przestępczości i świadczenia pomocy pokrzywdzonym, to efekt wspólnych działań instytutu z Ministerstwem Sprawiedliwości .

Dane potwierdzają, że osoby starsze są grupą szczególnego ryzyka, narażoną na działania przestępcze. W samym 2017 roku popełniono względem seniorów 40 tys. przestępstw, co daje ponad 100 przestępstw dziennie. Głównie na Mazowszu, na Śląsku i Dolnym Śląsku.

Były to przeważnie wymuszenia zawierania fikcyjnych umów. Bardzo popularną wśród sprawców kradzieży jest metoda „na wnuczka”. W ubiegłym roku osoby starsze straciły w ten sposób w sumie 60 mln zł.

– Stworzyliśmy program edukacyjny w postaci ulotek, folderów, gazetek, które chcemy kolportować do miejsc zrzeszających osoby starsze, takich jak parafie, uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora, aby w ten sposób upowszechnić wiedzę o działaniach prewencyjnych czy bezpłatnych poradach prawnych – mówi Zdziarski.

Ministerstwo Sprawiedliwości, które włączyło się do akcji „Bezpieczni 60 plus” zapewnia, że troska o dobro osób starszych jest jednym z priorytetowych działań resortu.

Tylko w tym roku do ministerstwa wpłynęło ponad tysiąc skarg dotyczących działalności przestępczej. Aż 70 proc. to były zgłoszenia pochodzące od osób starszych.

To pomoc o charakterze ogólnym nie tylko dla ofiar przestępstw, ale też dla wszystkich tych, którzy po prostu potrzebują wsparcia. W całej Polsce działa około 1500 takich ośrodków.

– To zindywidualizowana oferta dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, np. wpadli w spiralę zadłużenia. Eksperci opracują z ofiarami indywidualny plan rozwiązania takiego problemu. To pilotażowy projekt. Jeszcze nie funkcjonuje we wszystkich powiatach – mówi wiceminister Romanowski.