Minister Zbigniew Ziobro: prawo musi nadążać za nowoczesną gospodarką i technologią

Dobre prawo to prawo, które potrafi nadążać za nowoczesną – mówił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro na konferencji podsumowującej zakończony właśnie I etap projektu „Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości”.

- To przedstawiciele - zdawać by się mogło - tak różnych grup, ale takie właśnie było założenie projektu. Chcieliśmy, by była to grupa interdyscyplinarna, złożona z osób o różnym doświadczeniu i różnym punkcie widzenia – tłumaczył dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, dr Marcin Romanowski.