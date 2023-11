Miller żałuje, że nie jest posłem. Zdradza powód

PiS komentuje pomysł komisji śledczych

Do planów przedstawionych przez lidera KO odniósł się m.in. były rzecznik PiS Radosław Fogiel, który nazwał je "polityczną hucpą". - Trzeba mieć świadomość, że jeżeli Donald Tusk zapowiada powołanie komisji śledczej, to należy zadać sobie pytanie, co chce ukryć, o czym nie chce mówić - mówił w programie "Tłit" poseł PiS Radosław Fogiel.