Milionerzy. W teleturnieju pytanie „W której ze stolic znajduje się most Vasco da Gamy?” Poznaj odpowiedź na pytanie za 10 tys. złotych

Milionerzy. Uczestnik Milionerów usłyszał pytanie, dotyczące położenia mostu Vasco da Gamy. Nim udzielił odpowiedzi, wykorzystał jedno koło ratunkowe.



Milionerzy – „W której ze stolic znajduje się most Vasco da Gamy?”

Na piątym etapie Tomasz z Warszawy zbliżał się do gwarantowanej sumy 40 tys. złotych. Wówczas zaskoczyło go warte 10 tys. złotych pytanie dotyczące jednego z mostów, noszącego imię wybitnego odkrywcy. Jego treść brzmiała „W której ze stolic znajduje się most Vasco da Gamy?”

Pierwszym skojarzeniem gracza była odpowiedź A, czyli Lizbona , gdyż skojarzył most z miejscem pochodzenia odkrywcy. Od razu wykluczył Rzym oraz Londyn, ale miał wątpliwości dotyczące Paryża , dlatego postanowił wykorzystać koło ratunkowe. Wykonał telefon do przyjaciela, kontaktując się z kolegą z pracy, którzy również wytypował odpowiedź A. Lizbona okazała się ostateczną odpowiedzią Tomasza z Warszawy.

Milionerzy – Most Vasco da Gamy

Okazało się, że odpowiedź A była poprawna, a uczestnik przeszedł do kolejnego etapu. Most Vasco da Gamyspina brzeg rzeki Tag w okolicach stolicy Portugalii, Lizbony z miejscowością Montijo po drugiej stronie rzeki. Jego długość wynosi 17,2 km, w tym 0,829 km to przęsło główne, 11,5 km pozostałe przęsła nurtowe oraz 4,8 km to wiadukty dojazdowe i węzły. Most został zbudowany w celu odciążenia ruchu na jedynej działającej wcześniej przeprawie (Most 25 Kwietnia, port. Ponte 25 de Abril) łączącej Lizbonę z terenami po drugiej stronie Tagu oraz z autostradami.