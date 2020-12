Mikołajki 2020. Śmieszne życzenia mikołajkowe, zabawne rymowanki

Wierszyki na mikołajki. Jakie życzenia wysłać rodzinie, znajomym, dzieciom i dorosłym?

Mogą to być śmieszne wierszyki, ale też bardziej poważne życzenia. Liczy się pamięć. Zawsze warto mieć też coś w zanadrzu, by odpowiedzieć na życzenia mikołajkowe, które dostaniemy od innych.

Mikołajki 2020. Wierszyki mikołajkowe na 6 grudnia

Widziałem jak Mikołaj wkradał się do Twojego domu... Wszystkiego NAJ z okazji Mikołajek!

Gdy Mikołaj Cię ominie zrób na wieczór smutną minę, bo to obowiązek Świętych by przynosić nam prezenty!

Co? Pewnie czekasz na jakieś życzenia?

A no to się doczekałeś!!!

Wszystkiego najlepszego z okazji Mikołajek!