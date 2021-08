Mieszkańcy Nowego Jorku oburzeni po śmierci uwielbianej sowy z Central Parku

Nowojorscy miłośnicy ptaków nie kryją oburzenia wobec okoliczności w jakich doszło do śmierci sowy. Domagają się od administracji Central Parku szczegółowych wyjaśnień na temat tego, jak dokładnie doszło do zderzenia z ptakiem, który jest doskonale przystosowany do omijania najtrudniejszych przeszkód pod osłoną nocy. Pojawiły się sugestie, że puszczyk zginął pod kołami auta, gdy przysiadł na drodze, by zjeść złapaną ofiarę.