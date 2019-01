Mielno: Na plaży znaleziono trzy niewybuchy z czasów II Wojny Światowej

Na plaży w Mielnie znaleziono trzy niewybuchy, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej. Pociski zostały zabezpieczone przez policje do przyjazdu saperów.



"Zaalarmował nas, ale wczoraj ze względu na sztorm, nie było szans na to, by dostać się do znaleziska. Dziś okazało się, że tych niewybuchów jest więcej" – wypowiedział się dla PAP Mirosław Słomiński, komendant Straży Miejskiej w Mielnie