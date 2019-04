Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci – 2 kwietnia 2019. Sprawdź, jak obchodzimy urodziny Hansa Christiana Andersena?

Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci – 2 kwietnia 2019. Zobacz, co to za dzień i dlaczego obchodzimy go w dniu urodzin duńskiego pisarza i poety, Hansa Christiana Adersena.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci – 2 kwietnia 2019. Sprawdź, jak obchodzimy urodziny Hansa Christiana Andersena? (iStock.com)

Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci – 2 kwietnia 2019

We wtorek, 2 kwietnia 2019 obchodzimy Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci. Należy zaznaczyć, że to święto nie bez powodu wypada akurat dziś. 2 kwietnia jest rocznicą urodzin duńskiego pisarza i poety, Hansa Christiana Andersena, autora takich baśni jak „Calineczka”, „Brzydkie Kaczątko” czy „Mała Syrenka”. Wiadomo, że święto zostało uchwalone w 1967 roku przez Międzynarodową Izbę ds. Książek dla Młodych Ludzi (IBBY) i co roku jego gospodarzem zostaje inne państwo. Impreza odbywała się między innymi w Japonii, Brazylii, Rosji, Hiszpanii, Nowej Zelandii, USA oraz Polsce, która była gospodarzem Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci w 1979 roku.

Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci – jak obchodzimy to święto?