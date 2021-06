Michał Woś gościem programu "Tłit"

Co dziś w programie? - Jeżeli w Polsce nie może być kary śmierci, nie ma takiej kary eliminującej ze społeczeństwa w ten sposób, to tą karą, która powinna się pojawić w Kodeksie karnym, powinna być kara bezwzględnego dożywocia, czyli taka kara, która powoduje, że osoba idzie do więzienia i nigdy z tego więzienia już nie wychodzi. Nie ma możliwości przedterminowego zwolnienia - mówił we wtorek w programie "Newsroom WP" minister w kancelarii premiera Michał Wójcik.