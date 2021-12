Michał Kobosko przekazał radosną nowinę. Urodziło mu się dziecko

- Życzę mu w życiu bardzo wiele szczęścia i zdrowia, a także by dorastał w kraju, który będzie dawał szanse prawdziwego rozwoju młodym ludziom, będzie otwarty, przyjazny i tolerancyjny. Polska jest zbyt pięknym krajem, by pozwolić go zepsuć - przekazał w rozmowie z tabloidem Michał Kobosko.