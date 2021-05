Michał Kamiński gościem programu "Tłit"

Co dziś w programie? Marian Banaś ma dziś przed południem opublikować raport Najwyższej Izby Kontroli (NIK) ws. wyborów kopertowych z maja 2020 roku. Według doniesień mediów, w raporcie mają znajdować się m.in. zawiadomienia do prokuratury ws. osób, które dopuszczały się przestępstw w trakcie wyborów kopertowych. Mogą one objąć osoby, które decydowały o drukowaniu kart do wyborów prezydenckich.