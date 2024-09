Miasta łapią oddech z Nextbike podczas Europejskiego Tygodnia Mobilności

"Europejski Tydzień Mobilności stanowi znakomitą okazję do podkreślenia korzyści płynących z wyboru tych środków transportu, które w znaczący sposób wspierają rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej. Zgodnie z naszymi badaniami, aż 15% ankietowanych Polek i Polaków deklaruje codzienne korzystanie z miejskich rowerów publicznych, co pokazuje ich rosnącą rolę jako ważnego elementu miejskiego ekosystemu transportowego. Poprzez nasze działania w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności pragniemy ułatwić mieszkańcom dostęp do miejskich rowerów publicznych, tym samym przyczyniając się do dalszej transformacji naszych nawyków transportowych a wraz z tym, samych miast w kierunku bardziej zrównoważonych, zdrowych i przyjaznych do życia" - komentuje Marcin Sałański, Head of Communications w Nextbike Polska.