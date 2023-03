"Mentzen trochę jak Dziwisz". Burza po wywiadzie z prezesem Nowej Nadziei

- Chciałbym, by normalne było, że rodzic może dać dziecku klapsa. Co do zasady klaps ma dyscyplinować, więc musi być nieprzyjemny. Z badań wynika, że dzieci, które dostają klapsy, mają mniej problemów niż te, które w ogóle nie są karane - mówił w rozmowie z Patrykiem Słowikiem Sławomir Mentzen.