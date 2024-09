Mentzen o swojej diagnozie. "Jakoś sobie z tym radzę"

- Do tej pory jakoś sobie z tym radzę. Zostałem posłem, teraz jestem kandydatem na prezydenta - to znaczy, że da się z tym żyć. Chciałbym powiedzieć wszystkim osobom i rodzicom dzieci z tą przypadłością, że da się z tym normalnie funkcjonować, pracować, odnosić sukcesy, więc to nie jest jakaś przeszkoda uniemożliwiająca życie, a w wielu sytuacjach to pomaga i daje możliwości, których inni nie mają - mówił.