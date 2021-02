Koronawirus w Polsce. Co potem? "Czeka nas epidemia nowotworów"

Media bez wyboru. Politycy o proteście w Polsce

Głos ws. protestu zabierają politycy. "Wolne media to jeden z filarów demokracji, gwarant pluralizmu i obiektywnego przedstawiania rzeczywistości. To tama przed zalewem propagandy i kłamstw kiedyś publicznej TVP, do której dokładamy miliardy naszych pieniędzy. Chrońmy wolne media" - napisał na Twitterze marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Do sprawy odniósł się również Artur Dziambor z Konfederacji. "Dziś najważniejsze jest, by rząd wycofał się z tego skandalicznego pomysłu" - oświadczył poseł, zamieszczając zdjęcie czarnej planszy w telewizji.

"Każdy gracz rynkowy może oczywiście zabierać głos w sprawach regulacji, które go dotyczą. Ale z mediów z czarnymi stronami się dziś chyba nie dowiemy, że chodzi po prostu o to, by część zysków z reklam trafiła np. do NFZ" - oświadczył z kolei Radosław Fogiel z PiS. "Nie zapraszam do dyskusji, a do udziału w konsultacjach" - dodał.