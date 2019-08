Mazury - cud natury, czyli wspomnień czar. "Na jeziorach powstaje drugie miasto"

Niewielkie łódki, bezludne wybrzeża, ognisko w kameralnym gronie, gitara, namioty i cisza. To obrazki z wakacji na Mazurach jeszcze sprzed kilkunastu lat. Dla najmłodszego pokolenia brzmią jak prehistoria. Kraina polskich jezior zmieniła się nie do poznania.

Jachty – im większe, tym lepsze. Uprawnienia do sterowania nimi – już niekoniecznie. Dla samozwańczych "sterników" liczy się tylko to, żeby model był jak najnowszy, najbardziej lśniący, zajmował jak największą powierzchnię jeziora, by zadać szyku przed innymi letnikami.

Jakby luksusowo, czyli apartament na wodzie

Odejście od tradycji żeglowania oznacza rezygnację ze zdobywania patentów i uprawnień do kierowania jednostkami na wodzie. Jeśli ktoś nie zrobił tego kilka, kilkanaście lat temu, teraz w ogóle się o to nie stara.

- Pojawia się pytanie, czego się można nauczyć w ciągu 24 godzin? Czy to cokolwiek zmienia w konfrontacji z kimś, kto takiego przeszkolenia nie przeszedł. Oczywiście, zanim ktokolwiek udostępni komuś jacht, nawet najmniejszy, poinstruuje, co trzeba robić na pokładzie i jakie są podstawowe manewry – zapewnia nasz rozmówca.

- Ja sam bez patentu sternika i uprawnień motorowych musiałem kiedy stanąć za sterami. I wrócić do domu z całą resztą załogi. To można zrobić, tylko trzeba być opanowanym, spokojnym. Można to zrobić, ale po co kusić los? Jeśli ktoś spanikuje, nie będzie miał pojęcia, co zrobić – podkreśla.