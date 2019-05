Matura 2019: Podajemy dokładny harmonogram egzaminów maturalnych. Dziś uczniowie zmierzą się z matematyką na poziomie rozszerzonym

Matura 2019: Zapoznaj się z dokładnym harmonogramem egzaminów maturalnych. Był język polski, matematyka (poziom podstawowy) i język angielski, a dzisiaj uczniowie podejdą do testów z matematyki (poziom rozszerzony).

Matura 2019 – matematyka na poziomie rozszerzonym

Przed abiturientami kolejny dzień matur. W czwartek, 9 maja o godzinie 9:00 zmierzą się z egzaminem dojrzałości z matematyki na poziomie rozszerzonym. O godzinie 14 zacznie się natomiast egzamin z filozofii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Przypominamy, że matura z matematyki jest obowiązkowa, ale tylko na poziomie podstawowym. Żeby ją zaliczyć, należy uzyskać minimum 30 proc. wszystkich punktów. Egzamin odbył się we wtorek, 7 maja i trwał 170 minut. Maturzyści za rozwiązanie wszystkich zadań mogli maksymalnie otrzymać 50 punktów. Poniżej opublikowaliśmy oficjalny harmonogram wszystkich matur. Należy zaznaczyć, że osoby, które otrzymają zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym, będą mogły to uczynić w dniach od 3 do 8 czerwca (matura ustna), z kolei część pisemną będą mogli zdawać w terminie od 3 do 19 czerwca.