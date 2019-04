Matura 2019: Egzamin maturalny coraz bliżej. Język polski, język obcy, matematyka – podajemy dokładne terminy CKE

Matura 2019: Egzamin maturalny zbliża się wielkimi krokami. Język polski, historia, matematyka, biologia oraz języki obce. Podajemy dokładny harmonogram.

Matura 2019 – egzamin maturalny coraz bliżej

Termin matur zbliża się wielkimi krokami. Egzamin dojrzałości rozpoczną się po długim weekendzie majowym. W pierwszej kolejności maturzyści sprawdzą swoją wiedzę z języka polskiego 6 maja, natomiast 7 maja podejdą do testów z matematyki. Od 9 do 22 uczniowie zmierzą się z maturą ustną z języków polskiego, łemkowskiego, kaszubskiego oraz języków mniejszości narodowych, a od 6 do 25 odbędą się ustne egzaminy z języków obcych nowożytnych. Aby zdać maturę, należy uzyskać przynajmniej 30% z możliwych do zdobycia punktów w określonych przedmiotów. Ten warunek obowiązuje w przypadku wszystkich przedmiotów, do których podejdziemy na egzaminiedojrzałości, czyli języka polskiego, wybranego języka obcego na poziomie podstawowym (forma ustna i pisemna) oraz matematyki. Wykluczone z tego będą jednak dodatkowe przedmioty maturalne. Próg zdawalności 30% nie obowiązuje również matur rozszerzonych, które zostaną zaliczone, nawet jeżeli maturzyści uzyskają słabszy wynik.