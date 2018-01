Matka skatowała 4-miesięczną córkę. Dziecko jest w stanie krytycznym

4-miesięczna Laura trafiła do szpitala z ciężkim urazem główki. Walczy o życie. Policja zatrzymała jej rodziców. Oboje byli pijani. Matce dziewczynki postawiono zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu córeczki.

Ojciec wezwał pogotowie do 4-miesięcznej córki - relacjonuje "Super Express". Niemowlę nie oddychało, miało uraz głowy. Do tragedii miało dojść, gdy mężczyzna wyszedł do sklepu.