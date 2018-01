Matka chciała sprzedać dziewictwo 13-letniej córki. Grozi jej 10 lat więzienia

W stolicy Rosji zatrzymano kobietę, która usiłowała sprzedać dziewictwo swojej córki. 13-letnia dziewczynka miała przeżyć swój pierwszy raz z bogatym nieznajomym. Służby nie dopuściły do zakończenia transakcji dzięki policyjnej prowokacji.

Matka dziewczyny, 35-letnia mieszkanka Czelabińska, wyceniła dziewictwo dziewczynki na półtora miliona rubli, co w przeliczeniu wynosi ok. 90 tys. zł. Szybko znalazła zainteresowanego kupca. Obie udały się do Moskwy, gdzie w jednej z restauracji umówione było spotkanie.