Mateusz S. zatrzymany. Groził 14-latce bronią, chciał ją zaciągnąć do mieszkania

Poszukiwany listem gończym 21-letni mężczyzna został zatrzymany na terenie powiatu sejneńskiego. Kilka dni temu groził pistoletem nastolatce. Teraz trafił na 14 dni do aresztu. Grożą mu 3 lata więzienia.

Do zdarzenia doszło 14 stycznia w Suwałkach. Mężczyzna zaczepił spacerującą z psem 14-latkę. Przyłożył jej do brzucha pistolet i próbował zmusić, by poszła z nim do jego mieszkania. Wystraszyli go przechodnie. 21-latek uciekł, ale został zatrzymany jeszcze tego samego dnia.