Mateusz Morawiecki: trzeba walczyć o prawdę

- Każde poważne państwo musi dbać o swoją historię, dbać o swoją reputację i o prawdę historyczną. Polska historia, która powinna być królową pamięci świata, stała się w ostatnich 25 latach wygodnym chłopcem do bicia - powiedział ostro premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki podczas konferencji Polityki Insight "Ryzyka i Trendy" w Warszawie odniósł się do toczącej się dyskusji na temat "polskich obozów" i ustawy o IPN.

Jak mówił, Polska, polska historia, która "powinna być przynajmniej taką królową pamięci świata, stała się w ostatnich 25 latach takim chłopcem do bicia wygodnym".

- I jestem absolutnie tego zdania, że w sposób klarowny to powinniśmy naszym partnerom, przyjaciołom objaśnić, ale musimy dbać o to, żeby ta trudna bardzo prawda historyczna (...) była we właściwy sposób przypisana - powiedział Morawiecki Polskiej Agencji Praasowej.