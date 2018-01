Mateusz Morawiecki: przede wszystkim bezpieczeństwo

Podstawowy plan to zapewnienie bezpieczeństwa finansowego polskich rodzin i dbałość o to, żeby było jak najwięcej dobrze płatnych miejsc pracy - powiedział premier Mateusz Morawiecki, pytany o plany na 2018 rok. Jako szczególne wyzwanie wskazał problemy służby zdrowia. - System służby zdrowia trzeba naprawić. Nie może być tak, że jest leczenie na państwowym sprzęcie, a środki idą do prywatnych kieszeni, czyli upaństwowienie kosztów i prywatyzacja zysków - stwierdził.

- Program "Mieszkanie Plus", sprawy związane z rolnictwem i polską wsią, handlem międzynarodowym, gospodarką, dalszym uszczelnianiem systemu podatkowego - to są nasze priorytety - mówił Morawiecki na antenie telewizji publicznej.

Szef rządu zapowiedział, że podczas wizyty na Węgrzech będzie chciał rozmawiać przede wszystkim o gospodarce i rozwoju. - Chcemy chociażby budować połączenia transportowe północ-południe. Do tej pory budowano je przede wszystkim z zachodu na wschód - powiedział premier w "Gościu Wiadomości" TVP.

- Europa Środkowa musi być silna poprzez swoje wzajemne powiązania: handlowe, drogowe, kolejowe, infrastrukturalne, energetyczne. Europa Środkowa nie może podlegać szantażom rosyjskim, dyktatom cenowym, z punktu widzenia sprzedaży gazu - mówił premier w rozmowie z Danutą Holecką.

"Mamy prawo"

Morawiecki powiedział, że Polska jest zwolennikiem jednolitego rynku europejskiego i swobody świadczenia usług. - Mamy prawo jako suwerenny kraj naprawiać swój wymiar sprawiedliwości - zaznaczył, pytany o przyszłe rozmowy z przywódcami Unii Europejskiej.

- Wymiar sprawiedliwości chcemy reformować, chcemy, żeby on był sprawiedliwy, bo jest za wiele przykładów tego, że przez ostatnie lata tak nie było. Bez zmiany tej części ustroju naszego państwa nie będzie normalności, nie będzie sprawiedliwości. Prawu musi towarzyszyć sprawiedliwość - dodał.

Ocenił też, że groźby dotyczące powiązania spraw praworządności z funduszami strukturalnymi to w tej chwili tylko głos w dyskusji. - W Polsce utworzyliśmy 66 proc. nowych miejsc pracy w przemyśle w całej Unii Europejskiej - powiedział.

Bez zmian ws. uchodźców

Szef polskiego rządu stwierdził, że na forum europejskim powinno się rozmawiać o problemach migracji i uchodźców, terroryzmie i konkurencyjności całej UE. - Stoimy niezmiennie na stanowisku, że nie będziemy przyjmować uchodźców, migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki do Polski - zaznaczył Morawiecki. W tym kontekście wspomniał też o konieczności zapewnienia bezpieczeństwa Polakom.

- Jesteśmy jednym z najbardziej aktywnych krajów Unii Europejskiej w Syrii i w Północnej Afryce. Przeznaczyliśmy kilkaset milionów złotych na pomoc humanitarną - dodał.

Pytany o służbę zdrowia szef rządu odniósł się do protestu lekarzy rezydentów. - Chciałbym prosić wszystkich lekarzy, żeby dbali przede wszystkim o dobro pacjenta - stwierdził.

"Inwestycje lokomotywą"

Odnosząc się do gospodarki Morawiecki mówił i o uszczelnieniu systemu podatkowego. - To jest fundamentalna, epokowa zmiana. W ciągu ubiegłego roku wpływy z podatku VAT urosły prawie o 30 mld zł - powiedział.